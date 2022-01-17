В Україні 18 січня очікують сильний вітер: ДСНС попереджає про небезпеку

В усіх областях України 18 січня пориви вітру за прогнозами сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У зв’язку з очікуваними складними метеорологічними явищами ДСНС попереджає громадян про можливу небезпеку. Через сильний вітер в країні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Всього існує чотири рівні погодних умов, які розрізняються за кольорами в залежності від ступеня небезпеки: зелений (загрози нема), жовтий (мінімальна загроза), помаранчевий (ситуація небезпечна) та червоний (вкрай небезпечні погодні умови).

За жовтого рівня небезпеки існує потенційна загроза для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Під час жовтого рівня небезпеки Укргідрометцентр рекомендує зберігати уважність та стежити за повідомленнями про можливе ускладнення погодних умов.

За даними Sinoptik.ua, швидкість вітру сягатиме 15–24 м/с, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій і Тернопільській областях можливі пориви до 30 м/с.

Що відомо

Останніми днями в Україні спостерігається сильний вітер. Ввечері 14 січня у Києві внаслідок негоди дерево впало на автомобіль і затиснуло пасажирку та водія, внаслідок чого останній загинув. Також вітер повалив стовп, який пошкодив близько десяти автівок.

15 січня в Харкові внаслідок падіння дерева загинув 60-річний чоловік.

У Києві метеорологічна зима прийшла на 3 тижні пізніше кліматичної норми. Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

У деяких місцях в Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу