Пориви вітру та хуртовини: на Львівщині оголосили штормове попередження

У понеділок, 17 січня, на Львівщині очікують сильні хуртовини та пориви вітру. Погоду визначатиме циклон з центром над країнами Балтики. Про те, якою буде погода на наступний тиждень, повідомили на Facebook-сторінці Львівського гідрометцентру.

17 січня синоптики оголосили штормове попередження — ІI рівень небезпеки, помаранчевий. Вночі прогнозують пориви південно-західного вітру — 17-22 м/с, вдень —пориви північно-західного вітру — 25-28 м/с, місцями сильні хуртовини. Значні опади (переважно у вигляді мокрого снігу та снігу), подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах — ожеледиця. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень — 3° морозу-2° тепла. У зв’язку з опадами та хуртовинами у горах є помірна сніголавинна небезпека.

18 січня: хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, можливі пориви до 20 м/с. Температура вночі від 4 до 9° морозу, вдень — 4° морозу-1° тепла.

19 січня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах — ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 4 до 9° морозу, в горах — 12-14° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

20 січня: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі — 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру, 21 січня вночі та вдень очікують невеликий сніг. На дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від 2 до 4° морозу.

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