У Дніпрі через пожежу у власному авто отримав опіки чоловік

17 січня, у Дніпрі, на вулиці Іжевській загорівся автомобіль. Під час пожежі опіки отримав 57-річний чоловік. Про це повідомили на сайті ДСНС області.
Подія трапилась близько 15 години.
Власник авто намагався самотужки загасити пожежу до приїзду рятувальників. Він отримав опік правої голені - 1 ступеню.
Чоловік після огляду медичними працівниками від шпиталізації відмовився.
Пожежу загасили за 20 хвилин.
Вогнем знищено транспортний засіб на площі 6 кв. м.
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