У Дніпрі через пожежу у власному авто отримав опіки чоловік

17 січня, у Дніпрі, на вулиці Іжевській загорівся автомобіль. Під час пожежі опіки отримав 57-річний чоловік. Про це повідомили на сайті ДСНС області.

Подія трапилась близько 15 години.

Власник авто намагався самотужки загасити пожежу до приїзду рятувальників. Він отримав опік правої голені - 1 ступеню.

Чоловік після огляду медичними працівниками від шпиталізації відмовився.

Пожежу загасили за 20 хвилин.

Вогнем знищено транспортний засіб на площі 6 кв. м.

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