У Нікополі, 16 січня в одноповерховому житловому будинку на вулиці Цегельна відбулась пожежа, надзвичайники врятували чоловіка. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

Виклик про пожежу надійшов о 20.20.

Під час ліквідації пожежі, рятувальники виявили чоловіка в одній з кімнат будинку. Вогнеборці на руках винесли 66-річного чоловіка на свіже повітря.

Жителя Нікополя шпиталізували до лікарні з попереднім діагнозом - опіки рук та ніг.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули. Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50 га лісу.

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