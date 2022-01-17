На дорогах Тернопільщини працюють 128 снігоочисних машин

Через погіршення погодних умов техніка дорожників починає працювати на усіх маршрутах. Про це Суспільному повідомила речниця Служби автомобільних доріг області Юлія Лебедюк.

За її словами, працює 128 спецмашин та 130 осіб.

"Погіршення погодних умов може призвести до ускладнення проїзду. Снігопад та пориви вітру понад 20 метрів за секунду погіршують видимість, можливе падіння дерев на дорогу та узбіччя. Звертаємося до водіїв з проханням бути максимально уважними та обережними за кермом. За можливості, уникайте поїздок на далекі відстані. Не залишайте транспортні засоби на узбіччі під зеленими насадженнями, уникайте прогулянок вздовж лісосмуг", – каже Лебедюк.

Речниця розповіла, негоду можна перечекати на спеціальних майданчиках. Передусім це стосується водіїв вантажівок. У Тернопільській області їх є 38 (2 з яких – для легкових авто). Відшукати майданчики можна на мапі.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 18 січня на території Тернопільської області та м. Тернопіль очікуються пориви північно-західного вітру, 17 – 22 м/с, вночі місцями 25 м/с, хуртовина. На дорогах ожеледиця. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

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