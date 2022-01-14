logo logo
Через пориви вітру на Тернопільщині впали 12 дерев на дорогу
Регіони

Через пориви вітру на Тернопільщині впали 12 дерев на дорогу

Богдан Боденчук
·
Через пориви вітру на Тернопільщині впали 12 дерев на дорогу Фото: Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

На Тернопільщині пориви вітру кидають дерева на проїзну частину. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

На державні дороги Тернопільщини за останню добу через буревій впало 12 дерев. Бригади підрядних організацій виїжджають на місця пригоди та очищують автошляхи.

Через пориви вітру на Тернопільщині впали 12 дерев на дорогуФото: Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

За останню добу через буревій впало 12 дерев

"Не залишайте транспортні засоби на узбіччі під насадженнями, уникайте прогулянок вздовж лісосмуг", – йдеться у повідомлені.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 15 січня в Тернопільській області очікуються пориви північно-західного вітру, 17-22 м/с. 15-16 січня – на дорогах ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Що відомо

  • На Тернопільщині зафіксували найнижчу температуру від початку зими
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди