Через пориви вітру на Тернопільщині впали 12 дерев на дорогу

На Тернопільщині пориви вітру кидають дерева на проїзну частину. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

На державні дороги Тернопільщини за останню добу через буревій впало 12 дерев. Бригади підрядних організацій виїжджають на місця пригоди та очищують автошляхи.

Фото: Служба автомобільних доріг у Тернопільській області За останню добу через буревій впало 12 дерев

"Не залишайте транспортні засоби на узбіччі під насадженнями, уникайте прогулянок вздовж лісосмуг", – йдеться у повідомлені.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 15 січня в Тернопільській області очікуються пориви північно-західного вітру, 17-22 м/с. 15-16 січня – на дорогах ожеледиця. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Що відомо