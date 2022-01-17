У Дніпрі, за сутенерство та створення мережі будинків розпусти правоохоронці затримали учасників організованого злочинного угрупування. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

За повідомленням, злочинна група складалась з шести осіб.

Лідер групи – 42-річний чоловік, орендував приміщення для розміщення будинків розпусти, займався рекламою та контролював роботу своїх співробітниць. Більшу частину прибутку чоловік забирав собі. Йому «допомагали» чотири спільниці та один чоловік, які працювали адміністраторами у будинках розпусти, займалися розміщенням реклами у мережі Інтернет, спілкувались з відвідувачами, вели бухгалтерію, проводили «співбесіди» з кандидатками і координували їхню роботу.

Поліція встановила 12 жінок, які надавали інтимні послуги.

Година послуг коштувала від 1 тис 200 грн до декількох тисяч гривень.

Правоохоронці виявили квартиру та приватний будинок, де функціонували будинки розпусти.

За місцями мешкання фігурантів, в їхніх автомобілях та в місцях розпусти відбулися 10 обшуків, під час яких вилучили: грошові кошті в сумі 220 тис гривень, рекламні візитки, банківські картки, чорнові записи та інші предмети. Також вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались при розміщенні оголошень про надання послуг сексуального характеру.

Крім цього, лідер групи зберігав вдома чотири пакунки з речовиною, схожою на марихуану.

Трьом фігурантам вручили повідомлення про підозру за скоєння чотирьох кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.303 , та двох кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 Кримінального кодексу України.

Санкція - до трьох років позбавлення волі.

Організатору групи та одній із спільниць судом обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою, ще одна жінка перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Щодо ще трьох осіб збирається доказова база. Проводиться досудове розслідування.

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