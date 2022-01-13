Водійці Daewoo Nexia, яка 12 серпня 2021 року збила на смерть поліцейського Олега Шарпатого на вулиці Рокоссовського у Чернігові, дали умовний термін.

12 січня 2022 року Деснянський районний суд призначив їй покарання – п'ять років позбавлення волі із іспитовим строком у 2 роки.

Також суд на два роки позбавив її права керувати транспортними засобами, інформує gorod.cn.ua.

Як йдеться у рішенні суду, 31-річна водійка "проявила неуважність та не врахувала дорожню ситуацію, змінила напрямок свого руху вліво, не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини де і здійснила наїзд на пішохода".

ФОТО: Суспільне Чернігів Водійці, яка збила на смерть поліцейського на вулиці Рокоссовського у Чернігові, дали умовний термін

Обвинувачена свою вину визнала повністю та раніше не притягалася до кримінальної відповідальності, що стало пом’якшуючою обставиною.

Рідні загиблого поліцейського з рішенням суду не погоджуються. На їхню думку покарання надто м’яке.

Нагадаємо, 12 серпня о 21:00 на вулиці Рокоссовського легковик "Daewoo Nexia" збив старшого інспектора відділу ювенальної превенції УПД ГУНП майора поліції 38-річного Олега Шарпатого. Чоловік, тримаючи велосипед, намагався перейти проїжджу частину по пішохідному переходу.

Від отриманих травм поліцейський загинув на місці.

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