Після чотирьох років судового процесу суд у Стамбулі 17 січня виправдав німецьку журналістку Месале Толу. Сторона обвинувачення стверджувала про належність журналістки до терористичної організації. Німеччина називала переслідування політичним, справа проти журналістки мала негативний вплив на турецько-німецькі відносини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Разом з кількома іншими людьми Толу та її чоловіка звинувачували у поширенні "терористичної пропаганди".

Месале Толу заарештували у Стамбулі у квітні 2017 року. Протягом 7 місяців вона перебувала за ґратами. А у 2018 році їй дозволили виїхати до Німеччини. Проте у Туреччині під вартою залишився її чоловік, якого також звинувачували у належності до терористичної організації.

Толу заарештували тоді, коли вона працювала перекладачкою для новинного агентства лівого спрямування. Її звинуватили у "належності до екстремістської марксистсько-ленінської комуністичної партії", яка в Туреччині вважається терористичною. Їй загрожувало до 20 років ув’язнення.

"Після 4 років, 4 місяців та 20 днів: виправдання за обома статтями", — написала Толу на своїй сторінці у Twitter.

Арешт Месале Толу у 2017 році викликав критику з боку Німеччини. Арешти журналістів в Туреччині, в тому числі німецької громадянки, пов'язували з наступом на демократію в країні.

Німецький уряд вимагав звільнити громадянку ФРН з в’язниці. Попри її звільнення з-під варти та дозвіл на виїзд до Німеччини у 2018, судовий процес за звинуваченнями продовжувався.

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