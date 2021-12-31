У Черкасах та на Звенигородщині поліцейські вилучили 900 літрів алкоголю на загальну суму близько 69 000 гривень. Про це повідомила Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За інформацією Зої Вовк, 30 грудня під час перевірки одного із магазинів у Черкасах поліцейські з'ясували, що магазин продавав алкоголь без відповідної ліцензії:

"У результаті правоохоронці вилучили близько 49 десятилітрових тетрапаків загальною вартістю близько 49 000 гривень. Також не знайшли ліцензію на реалізацію алкоголю і в магазині, що на Звенигородщині. Під час перевірки було вилучено 300 літрів пива та 115 літрів слабоалкогольних напоїв на суму понад 20 000 гривень".

Фото Нацполіції у Черкаській області

На власників магазинів поліцейські склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Фото Нацполіції у Черкаській області

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