Вакцинація від поліомієліту на Тернопільщині: що відомо

Про додаткове щеплення від поліомієліту, а також вакцинацію тих, хто не отримав жодної дози від цього захворювання, говорили в програмі "Сьогодні.Головне" з завідувачкою відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Марією Павельєвою.

За її словами, торік вперше за 6 років виявили нові випадки хвороби – у 20 дітей з сусідньої Рівненської області та з Закарпаття. Триває вакцинація від поліомієліту дитячого населення згідно з календарем профілактичних щеплень. Відповідно до цього календаря дитина має отримати 2 щеплення інактивованої поліомієлітної вакцини в 2 і 4 місяці. Потім в 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років дитина має отримати ще 4 щеплення оральною поліомієлітною вакциною.

Зараз в області вакциновано дітей віком до 1 року – 66,5 %, а потрібно хоча б 94%, каже Марія Павельєва. Торік у сусідніх областях було виявлено 20 випадків захворювання на поліомієліт другого типу. Тому в Україні у березні заплановані додаткові тури вакцинації.

Додаткова вакцинація буде проводитися оральною вакциною. Зараз триває підготовча кампанія. Визначають кількість цільової групи – це діти від 6 місяців до 6 років включно, оскільки вони є найбільш уразливою групою. Загалом має бути 2 тури імунізації. Додаткова імунізація буде проводитися по всій Україні, розповіла Павельєва:

"На Тернопільщині близько 5 000 дітей не мають жодного щеплення від поліомієліту або мають лише 1 дозу. Їх потрібно в першу чергу провакцинувати. Поліомієліт – це вірусна інфекція, яка призводить до паралічу. З 50-х років минулого століття в Україні і в цілому світі проводиться вакцинація від цієї недуги. Проявляється захворювання гострим початком, може з’явитися підвищення температури, головний біль, нежить, може розвинутися в’ялий параліч, тобто діти не стають на ніжки, знижується тонус м’язів. Якщо є ці симптоми, то потрібна обов’язкова госпіталізація. На сьогодні поліомієліт не лікується, єдина профілактика цього захворювання – вакцинація.

Захворювання передається від людини до людини Це – фекально-оральний механізм передачі. Захворювання може передаватися через брудні руки і через харчові продукти. Чому найбільше хворіють маленькі діти? Тому що в них ще не розвинуті гігієнічні навички. На сьогодні в області є інактивована вакцина (ІПВ). Вона проводиться у вигляді ін’єкцій, та жива вакцина (ОПВ) – крапельки. Згідно з нашим календарем, перших два щеплення обов’язково роблять інактивованою вакциною, тобто неживою. Ми отримуємо моновакцину через централізовані постачання за державний кошт".

Завідуачка каже, з 6 місяців діти отримують оральну вакцину, тобто живу, для того, щоб створити імунітет і був повноцінний захист. Протипоказ до вакцинації від поліомієліту – гострий стан, а саме коли на період вакцинації в дитини підвищена температура більш як 38° і якщо є зафіксована реакція під час попереднього введення цієї вакцини.

"Досвід показує, що жодного разу не фіксувалися реакції на вакцину від поліомієліту. Діти з хронічними захворюваннями мають бути обов’язково провакциновані, оскільки в них знижений імунітет і вони є в групі ризику", – зазначає Марія Павельєва.

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