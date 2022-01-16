За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 306 осіб

1 306 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 457 людей, другою дозою – 701, бустерною дозою – 148. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 701 244 осіб.

По Україні за минулу добу 39 769 людей вакцинували протиCOVID-19. Першу дозу отримали13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом провели 29 349 091 щеплення.

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