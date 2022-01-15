У Львові на Водохреще відбудеться загальноміське освячення води

На Водохреще, 19 січня, на площі Ринок у Львові відбудеться традиційний Чин освячення води. До події долучаться духівники усіх християнських конфесій міста. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цьогоріч Чин освячення води очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян. Після спільної молитви, яка відбудеться о 13:30, кожен охочий впродовж дня зможе набрати воду додому. Для цього встановлять резервуар, об’ємом 1500 літрів.

"Цього року, як і минулого, на площі Ринок буде встановлено резервуар для води об’ємом 1500 літрів. Такого об’єму вистачить для усіх охочих. За технічним станом резервуару стежать наші працівники – його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною", — повідомив заступник директора ЛМКП "Львіводоканал" Юрій Свізінський.

За словами Юрія Свізінського, резервуар встановлять ввечері 18 січня. Вранці наступного дня його наповнять водою.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону