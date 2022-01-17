Директора одного з департаментів Криворізької міськради судитимуть за службову недбалість, яка спричинила збитки у 2 мільйони гривень. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.
Криворізька центральна окружна прокуратура висунула обвинувачення відносно директора одного з департаментів виконавчого комітету Криворізької міськради за вчинення службової недбалості з тяжкими наслідкамиПозбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого..
За даними слідства, вказане відомство та товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір про виконання робіт з утримання території кладовища. Посадовець, не перевірив обсяг фактично виконаних робіт, підписав акти про нібито повне їх виконання. Через це з державного бюджету товариству сплатили зайве майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
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