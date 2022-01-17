Директора одного з департаментів Криворізької міськради судитимуть за службову недбалість, яка спричинила збитки у 2 мільйони гривень. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

Криворізька центральна окружна прокуратура висунула обвинувачення відносно директора одного з департаментів виконавчого комітету Криворізької міськради за вчинення службової недбалості з тяжкими наслідками.

За даними слідства, вказане відомство та товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір про виконання робіт з утримання території кладовища. Посадовець, не перевірив обсяг фактично виконаних робіт, підписав акти про нібито повне їх виконання. Через це з державного бюджету товариству сплатили зайве майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

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