Поліція Дніпропетровської області здійснила понад 13 тисяч перевірок та вилучила підакцизну алкогольну та тютюнову продукцію на понад 4 млн гривень. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.
Перевірки проводилися з 30 жовтня 2021 року по 12 січня 2022 року.
Задокументували 724 факти незаконного збуту. Задокументували 503 адміністративні правопорушення за ст.156 КУпАППорушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння. та 221 - за ст.164 КУпАППорушення порядку провадження господарської діяльності .
Ще за двома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.204 ККУ.Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Вилучили: понад 80 тис. тютюнових виробів, 109 кг тютюнової сировини та майже 14 тис. літрів алкогольної продукції.
У Дніпропетровській області поліцейські перевіряють ринки, місця стихійної торгівлі, магазини та кіоски. Перевірки триватимуть і надалі.
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