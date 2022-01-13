Поліція Дніпропетровської області здійснила понад 13 тисяч перевірок та вилучила підакцизну алкогольну та тютюнову продукцію на понад 4 млн гривень. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.

Перевірки проводилися з 30 жовтня 2021 року по 12 січня 2022 року.

Задокументували 724 факти незаконного збуту. Задокументували 503 адміністративні правопорушення за ст.156 КУпАП та 221 - за ст.164 КУпАП.

Ще за двома фактами відкриті кримінальні провадження за ст.204 ККУ.

Вилучили: понад 80 тис. тютюнових виробів, 109 кг тютюнової сировини та майже 14 тис. літрів алкогольної продукції.

У Дніпропетровській області поліцейські перевіряють ринки, місця стихійної торгівлі, магазини та кіоски. Перевірки триватимуть і надалі.

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