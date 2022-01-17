У Щасті переселенці отримали ключі від квартир для тимчасового проживання

П’ять родин переселенців у місті Щастя сьогодні отримали ключі від квартир. Ще дві сім’ї святкуватимуть входини до кінця тижня. Як розповів Суспільному головний спеціаліст з питань житлово-комунального господарства Щастинської ВЦА Кирил Бояренко, загалом купили 12 квартир для тимчасового проживання ВПО.

За його словами, купили три однокімнатні, п’ять двокімнатних, три трикімнатних та одну чотирикімнатну. Загальна вартість проєкту понад 4,5 мільйони гривень.

"Квартири отримали внутрішньопереміщені особи. А саме два медичних працівники, один працівник батальйону "Луганськ-1", — розповів Кирил Бояренко.

Бояренко додав, що квартири були придбані за співфінансування: з міського бюджету 30% та 70% з держбюджету.

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Що відомо

За 2021 рік на Луганщині відремонтували 35 квартир для близько 90 переселенців, на Донеччині — 71 квартиру.

За даними Міністерства соціальної політики, всього в Україні на обліку перебуває майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Близько 80 тисяч з них заявили про потребу в отриманні житла, повідомляє Мінреінтеграції.

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