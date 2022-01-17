"Ваша донька потрапила у ДТП": у Рівному затримали афериста

Поліція затримала чоловіка, який обікрав пенсіонерку на майже 300 тисяч гривень. Той повідомив жінці, що її донька нібито потрапила в аварію й терміново потребує грошей на лікування. Про це 17 січня повідомила пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська.
15 січня до 86-річної рівнянки зателефонувала жінка, яка назвалася її донькою, повідомила, що потрапила в аварію і їй потрібні гроші на лікування. Після цього до квартири пенсіонерки постукав псевдоправоохоронець і заявив, що він прийшов за грошима для доньки, розповіла Катерина Загурська.
Жінка віддала йому п'ять тисяч гривень. Срібні сережки, 7 500 доларів та 80 тисяч гривень чоловік забрав сам, пройшовши у квартиру, кажуть у поліції.
Після того пенсіонерка зателефонувала доньці та з'ясувала, що в ДТП вона не потрапляла. Тоді рівнянка звернулася до поліції. Чоловіка затримали того ж дня, 15 січня.
"Працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції спільно із колегами з управління карного розшуку та інших служб оперативно розшукали афериста і затримали його. При собі чоловік мав грошові кошти та цінності, які поцупив у рівнянки. Своїми протиправними діями він наніс їй шкоду на загальну суму понад 280 тисяч гривень", – розповіла пресофіцерка.
Чоловіку повідомили про підозру, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу УкраїниКрадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.. Питання про обрання запобіжного заходу вирішують.
17 січня Рівненський міськсуд обрав чоловіку запобіжний захід – відправив підозрюваного під варту на 60 діб, повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.
За словами Катерини Загурської, з початку 2022 року таких шахрайств за схемою "ваш родич потрапив у лікарню" у поліції нарахували п'ять.
Читайте також
- У Рівному затримали псевдогазовика. Потерпіла розповіла, як він діяв
- На Рівненщині 9 січня пенсіонер розпізнав шахрайство та не став давати гроші. Поліція упіймала підозрюваного
- Перше в році шахрайство на Рівненщині: жінка віддала гроші за "порятунок" доньки
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram