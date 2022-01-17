"Ваша донька потрапила у ДТП": у Рівному затримали афериста

Поліція затримала чоловіка, який обікрав пенсіонерку на майже 300 тисяч гривень. Той повідомив жінці, що її донька нібито потрапила в аварію й терміново потребує грошей на лікування. Про це 17 січня повідомила пресофіцерка Нацполіції області Катерина Загурська.

15 січня до 86-річної рівнянки зателефонувала жінка, яка назвалася її донькою, повідомила, що потрапила в аварію і їй потрібні гроші на лікування. Після цього до квартири пенсіонерки постукав псевдоправоохоронець і заявив, що він прийшов за грошима для доньки, розповіла Катерина Загурська.

Жінка віддала йому п'ять тисяч гривень. Срібні сережки, 7 500 доларів та 80 тисяч гривень чоловік забрав сам, пройшовши у квартиру, кажуть у поліції.

Після того пенсіонерка зателефонувала доньці та з'ясувала, що в ДТП вона не потрапляла. Тоді рівнянка звернулася до поліції. Чоловіка затримали того ж дня, 15 січня.

"Працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції спільно із колегами з управління карного розшуку та інших служб оперативно розшукали афериста і затримали його. При собі чоловік мав грошові кошти та цінності, які поцупив у рівнянки. Своїми протиправними діями він наніс їй шкоду на загальну суму понад 280 тисяч гривень", – розповіла пресофіцерка.

Чоловіку повідомили про підозру, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Питання про обрання запобіжного заходу вирішують.

17 січня Рівненський міськсуд обрав чоловіку запобіжний захід – відправив підозрюваного під варту на 60 діб, повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

За словами Катерини Загурської, з початку 2022 року таких шахрайств за схемою "ваш родич потрапив у лікарню" у поліції нарахували п'ять.

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