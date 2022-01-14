У Рівному затримали псевдогазовика. Потерпіла розповіла, як він діяв

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який назвався інспектором газової служби й викрав у 92-річної жінки вісім тисяч гривень та колекційні монети. Про це 14 січня повідомили в поліції. Чоловікові повідомили про підозру і перевіряють його на причетність до інших подібних злочинів.
92-річна рівнянка Лілана Біла заявила у поліцію про те, що в неї з квартири зникли вісім тисяч гривень та цінні монети. Це сталося після того, як до її квартири прийшов чоловік та назвався інспектором газової служби.
"Сказав, що він наш новий інспектор і запитав, де лічильник, щоб подивитися. Вісім тисяч у мене лежали в папірці загорнуті. А поруч ще 500 гривень по 20-ці і 150 гривень. То ці 650, які збоку лежали, він не взяв", – розповіла поліцейським потерпіла.
Підозрюваного на Audi А6 поліцейські зупинили на вулиці Гайдамацькій у Рівному. Під час огляду автомобіля вилучили десять колекційних монет, 28 тисяч гривень та інші речові докази.
Відео затримання, яке оприлюднили в поліції
Чоловікові повідомили про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло. Наразі будь-яких показів він не дає, зазначила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.
Поліцейські перевіряють його також на причетність до інших подібних злочинів.
"Чоловік під приводом працівника газової служби здійснював крадіжки у людей похилого віку. Уже можна говорити про ряд епізодів, де сума викраденого становить близько пів мільйона гривень", – зазначив начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.
Поліцейські розпочали досудове розслідування. За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, 27-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Читайте також
- На Рівненщині 9 січня пенсіонер розпізнав шахрайство та не став давати гроші. Поліція упіймала підозрюваного
- Другого січня у Рівному на три тисячі доларів ошукали 78-річну жінку. Їй сказали, що донька потрапила в аварії і потребує лікування.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram