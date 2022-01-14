У Рівному затримали псевдогазовика. Потерпіла розповіла, як він діяв

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який назвався інспектором газової служби й викрав у 92-річної жінки вісім тисяч гривень та колекційні монети. Про це 14 січня повідомили в поліції. Чоловікові повідомили про підозру і перевіряють його на причетність до інших подібних злочинів.

92-річна рівнянка Лілана Біла заявила у поліцію про те, що в неї з квартири зникли вісім тисяч гривень та цінні монети. Це сталося після того, як до її квартири прийшов чоловік та назвався інспектором газової служби.

"Сказав, що він наш новий інспектор і запитав, де лічильник, щоб подивитися. Вісім тисяч у мене лежали в папірці загорнуті. А поруч ще 500 гривень по 20-ці і 150 гривень. То ці 650, які збоку лежали, він не взяв", – розповіла поліцейським потерпіла.

Фото: Нацполіція Рівненщини

Підозрюваного на Audi А6 поліцейські зупинили на вулиці Гайдамацькій у Рівному. Під час огляду автомобіля вилучили десять колекційних монет, 28 тисяч гривень та інші речові докази.

Відео затримання, яке оприлюднили в поліції

Чоловікові повідомили про підозру у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло. Наразі будь-яких показів він не дає, зазначила спеціалістка відділу комунікації Нацполіції області Світлана Карачун.

Фото: Нацполіція Рівненщини

Поліцейські перевіряють його також на причетність до інших подібних злочинів.

"Чоловік під приводом працівника газової служби здійснював крадіжки у людей похилого віку. Уже можна говорити про ряд епізодів, де сума викраденого становить близько пів мільйона гривень", – зазначив начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

Поліцейські розпочали досудове розслідування. За крадіжку, поєднану з проникненням у житло, 27-річному чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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