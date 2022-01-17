У Хмельницькому на Водохреще облаштують п'ять місць для купання

У Хмельницькому до свята Водохреще або Богоявлення облаштують п'ять місць для традиційного занурення у крижану воду. Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької міської ради.

З 19.00 години 18 січня до 19.00 години 19 січня на правому березі річки Південний Буг буде облаштовано 4 місця для купання:

3 ополонки на пірсі поблизу аварійно-рятувальної станції (пров. Човновий, 11);

(пров. Човновий, 11); одна поблизу дитячо-юнацької спортивної школи №3 "Спартак".

Крім цього, зануритися в ополонку можна буде й на лівому березі річки неподалік від міського пляжу.

Додають, освячення води відбудеться 19 січня о 7.30 на правому березі річки (набережна Південного Бугу).

"У місці святкування буде організовано пункти обігріву, роздягальні, гарячий чай. Щоб мінімізувати ймовірність нещасних випадків, поблизу ополонок чергуватимуть медики, працівники ДСНС та міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах", - повідомили у міській раді

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