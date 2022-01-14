1500 шкільних електронних квитків замовили для школярів Хмельницької громади

1500 шкільних електронних квитків для проїзду у міському комунальному транспорті замовили батьки школярів Хмельницької громади. Про це розповіла виконуюча обов’язків директора міського департаменту освіти та науки Ольга Кшановська. За її словами, після поповнення на фіксовану суму їздити у тролейбусах за цими квитками школярі можуть необмежену кількість разів протягом місяця.

Мати двох дітей Неля каже, що замовляла електронний квиток, бо діти їздять тролейбусом регулярно. Номери маршрутів Неля бачить в електронному кабінеті. Додає: "Ми довго сумнівалися, чи він нам потрібен, чи не потрібен. В мене двоє учнів, і я подумала, що хоч один треба взяти, нехай буде хоч один на двох".

Півтори тисячі електронних квитків для школярів замовили батьки, розповідає виконуюча обов’язки директора міського департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська: "В нас більшість – це міські школи. Особливо це стосується центральних мікрорайонів, тому що десь доїжджають з іншого мікрорайону на навчання і, відповідно, їм потрібно".

Як розповів директор Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" Сергій Бобух, електронні шкільні квитки продають у кіосках обласного центру та через інтернет. За його словами, вартість самої пластикової помаранчевого кольору складає 60 гривень, поповнення в місяць – 85 гривень. Поповнити картку, каже Сергій Бобух, можна через термінали "Easypay" та "Ibox", яких сьогодні в місті є понад 330, або ж через додаток "Герц". Гроші знімаються одразу, каже Сергій Бобух. Їздити в тролейбусі після цього можна місяць безлімітно. Поповнити такі квитки потрібно протягом певного періоду.

"У вас 85 гривень, які знято, воно так і буде до моменту, поки не закінчиться проїзний. Це 31 січня, наприклад, якщо ми поповнювали з 25 грудня по 10 січня. І так далі", - каже директор "Електротрансу".

За словами старшого контролеру підприємства "Електротранс" Світлани Бойко, при користуванні безлімітним шкільним електронним квитком учень має мати документ, що підтверджує його особу.

"Вони ж повинні мати учнівські квитки. І перевіряємо. Вони прикладають до валідатора, воно зчитує поїздку. Ми до свого валідатора прикладаємо. Якщо зелене - значить, платіж пройшов", - каже контролер.

Як розповів Сергій Бобух, для студентів також виготовили електронні квитки.

Продавчиня одного із кіосків міста Людмила Рехліцька каже, що ціна шкільних та студентських квитків однакова – 60 гривень. А от поповнення студентського електронного квитка коштує 110 гривень, каже Сергій Бобух.

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