33 спецавтомобілі залучили протягом 16 січня для очищення доріг державного значення на Закарпатті від снігу та ожеледиці. Про це повідомили на сторінці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Для посипання доріг використали 158 тонн суміші проти ожеледиці та 103 тонни солі.

Зранку 17 січня ожеледиця була на Латірському та Абранському перевалах. Проїзд всіма дорогами та перевалами забезпечений, покриття мокре. Ускладнення руху можливе і надалі протягом дня.

В обласному гідрометеоцентрі повідомили: в гірських районах очікуються значні снігопади, на сході області місцями сильні. Також передбачають посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, на перевалах снігові замети. На дорогах — ожеледиця. Водночас рятувальники радять не планувати похід в гори. Сьогодні та завтра очікують 3 рівень небезпеки сходження снігових лавин.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram