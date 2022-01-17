Сніголавинна небезпека у Карпатах. Туристам радять утриматися від походів у гори

Утриматися від походів у гори на Закарпатті рекомендують рятувальники. Про це Суспільному 17 січня розповів речник обласного управління ДСНС Федір Філіп.

За його словами, рятувальники закликають не йти в гори через небезпеку сходження лавин 17-18 грудня. "У зв'язку з цим синоптики на території області оголосили штормове попередження про III рівень лавинонебезпеки у горах", — розповів Федір Філіп.

За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 17.01.2022 на Драгобраті висота снігового покриву становить 131 см. Температура повітря -7,6°С.

На сніголавинному посту Плай висота снігового покриву становить 37-63 см, сніг старий, розсипчастий, добре закріплений. Температура повітря: -6,9°С, вітер південно-західний, 4-6 м/с, туман.

На сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології повідомили: "17 - 18 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами очікується значна сніголавинна небезпека (ІIІ рівень); в західній та центральній частинах — помірна сніголавинна небезпека (IІ рівень)".

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