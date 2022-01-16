Мокрий сніг та ожеледиця: черкащан попереджають про погіршення погодних умов

У Черкаській області 17 січня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Про це Суспільному повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, 17 січня на Черкащині прогнозується погіршення погодних умов.

"Погода у нашому регіоні буде нестійкою, оскільки домінуватимуть циклони та їх атмосферні фронти. А це значить спостерігатимуться короткочасні чергування хвиль холоду та тепла, різкі коливання атмосферного тиску та періодичні опади. На дорогах та тротуарах утвориться ожеледиця", — розповів синоптик.

За його словами, 17 січня також прогнозується мокрий сніг.

"Температура вночі коливатиметься від 1 до 6º морозу, вдень від 2º морозу - 3º тепла", — зазначив Віталій Постригань.

Синоптик додав, що 19 січня очікується морозна погода з температурами вночі -3..-8º, вдень від 0 до 5º морозу.

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