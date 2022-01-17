Черкащан попереджають про сильний вітер

Удень 17 січня на Черкащині очікується сильний вітер. Про це Суспільному повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, погоду Черкащини визначатиме північноатлантичний циклон.

"Цей циклон буде більш спокійним, хоча і відзначиться поривчастим південно-західним вітром: пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду", — зауважив Віталій Постригань.

По області, додав він, можливі дощ та мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура по області -2..+3º, у Черкасах +1..3º.

Що відомо

14 січня жителі Черкас спостерігали яскраву блискавку та грозу у супроводі снігових зарядів. Таке нетипове для зими явище зумовила потужна хвиля тепла та вологи, що надійшла з Атлантики.

Також Віталій Постригань додав, що 14 січня вперше за останні роки спостерігався аномально тривалий період сильного вітру. Усі метеостанції області станом на 20-ту годину зафіксували найбільшу швидкість вітру 19-20 м/с.

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