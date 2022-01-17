На Вінниччині водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

На автодорозі м. Бар – с. Терешки водій вантажівки переїхав чоловіка, який лежав на дорозі. Той загинув на місці події.

Як повідомляє прес-служба поліції Вінничични, інцидент трапився 17 січня, близько 04:20 у Жмеринському районі.

"Водій автомобіля допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці події", — зазначають у поліції.

Загиблим виявися 21-річний житель села Терешки Барської територіальної громади. Водій вантажівки освідуваний, він тверезий.

Слідством розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії.

Читайте також