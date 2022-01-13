У Вінниці у ДТП загинула людина

На вінницькій об'їзній, 13 січня о 17:00 сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок — вантажного Volkswagen та двох легкових Geely та Renault Master. Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП області Ірина Добровольська.

Фото: Нацполіція

Попередньо, водій автівки "Geely" не впорався з кермуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Пасажирка цієї автівки від отриманих травм загинула на місці.

Двоє травмованих від госпіталізації відмовились.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

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