Двоє чоловіків, які отримали опіки, під час пожежі в гаражі — померли у лікарні

Двоє чоловіків 20 та 40 років, які вчора отримали опіки, під час вибуху газового балону в гаражах у районі "Електромережі" — померли у лікарні. У чоловіків було понад 95% опіків тіла.
Про це Суспільному розповів завідувач опікового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова Василь Нагайчук.
До опікового відділення лікарні ім. Пирогова їх ушпиталили у вкрай важкому стані. За їхнє життя медики боролися 6 годин, проте врятувати чоловіків не вдалося, зазначив Нагайчук.
З власних джерел Суспільному стало відомо, що обидва чоловіки з Хмельницької області.
Що відомо
- Пожежа трапилася вчора о 16.00, в одному із гаражних боксів на площі 24 кв.м.
- У поліцї за фактом загибелі чоловіків відкрили кримінальне провадження.
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