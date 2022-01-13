Двоє чоловіків, які отримали опіки, під час пожежі в гаражі — померли у лікарні

Двоє чоловіків 20 та 40 років, які вчора отримали опіки, під час вибуху газового балону в гаражах у районі "Електромережі" — померли у лікарні. У чоловіків було понад 95% опіків тіла.

Про це Суспільному розповів завідувач опікового відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова Василь Нагайчук.

До опікового відділення лікарні ім. Пирогова їх ушпиталили у вкрай важкому стані. За їхнє життя медики боролися 6 годин, проте врятувати чоловіків не вдалося, зазначив Нагайчук.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що обидва чоловіки з Хмельницької області.

Що відомо

Пожежа трапилася вчора о 16.00, в одному із гаражних боксів на площі 24 кв.м.

У поліцї за фактом загибелі чоловіків відкрили кримінальне провадження.

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