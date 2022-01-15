На Вінниччині автівка на смерть збила пішохода

На Вінниччині автомобіль на смерть збив пішохода. Сталося це увечері 14 січня у Гайсинському районі, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

У селі Війтівка Бершадської територіальної громади близько 18:10 водій автомобіля Renault Trafic наїхав на чоловіка, який ішов по дорозі. Від отриманих травм той помер на місці пригоди. Загиблим виявився 52-річний місцевий мешканець.

Наразі усі обставини цієї ДТП з'ясовують слідчі. Відомо, що водій був тверезий. За ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) кермувальнику загрожує до 8 років позбавлення волі.

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