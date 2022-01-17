У Міністерстві оборони України повідомили, що працюють над спрощенням порядку взяття жінок на військовий облік, про майбутні зміни в цьому процесі повідомлять згодом. Однак зараз йти до територіальних центрів комплектування не варто, протягом 2022 року жодних штрафів для роботодавців не передбачено.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить", — ідеться у повідомленні.

Вона нагадала, що штрафів протягом 2022 року не передбачено. Ба більше, питання штрафів узагалі можуть переглянути та внести відповідні зміни.

"Також опрацьовується питання спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок. В тому числі і "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн", — додала чиновниця.

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Що відомо

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Наказ Міністерства оборони про ведення обліку придатних до військової служби жінок не зобов’язує до цього фізичних осіб-підприємців. А голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") заявив, що перелік професій, представниці яких мають ставати на військовий облік, скоротять у "бік зменшення та здорового глузду".

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність. Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн.

У ЗСУ запевняють, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов'язують ставати на військовий облік, не пов'язані із можливою агресією Росії щодо України. І додають, що жінки-спеціалісти будуть використані лише у разі крайньої потреби під час мобілізації: раніше на службу призвали майже 200 тисяч жінок, але тільки за їхньою згодою.

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