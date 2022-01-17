Литовський суд відклав розгляд скарги засудженого за події 1991 року українця

У Литві Апеляційний суд відтермінував розгляд скарги громадянина України та ветерана війни на сході України Олександра Радкевича, засудженого через участь у подіях 13 січня 1991 року у Вільнюсі.

Як повідомляє Delfi, суддівська колегія вирішила відкласти розгляд скарги до 8 лютого на прохання дружини засудженого, яке представив призначений державою адвокат Арвідас Верпечінскас.

"Засуджений просить, щоб розгляд скарги було відкладено. Основних мотивів два: один – близькі хочуть подбати про захист на належному рівні та розглядають можливість найняти адвоката, друге прохання пов'язане з можливістю ознайомитися з об'ємним матеріалом справи", – розповів у коментарі журналістам голова суддівської колегії Неріюс Мейлутіс.

Він зазначив, що Радкевич може ознайомитись із матеріалами справи про події 13 січня у приміщеннях Апеляційного суду, якщо його видадуть Литві. За словами Мейлутіса, цій справі в суді надається пріоритет.

При цьому адвокат українця, який також просить призупинити дію постанови щодо його клієнта на час розгляду справи, повідомив, що його підзахисний не визнає своєї провини.

"Відповідно до складеної апеляційної скарги, я розумію, що його позиція полягає в тому, що він невинний. З ним самим у мене немає контакту, зараз він перебуває під вартою в Грецькій Республіці, крім того, є пандемічна ситуація, тому обмежене його спілкування і з родичами, і з адвокатом", — сказав Верпечінскас.

Що відомо

Олександра Радкевича затримали 21 жовтня 2021 року на території Греції під час перетину кордону. Процес відбувся за запитом Литви, де він заочно засуджений за воєнні злочини у справі щодо подій 1991 року у Вільнюсі.

У березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час січневих подій. Цим вироком до 10 років позбавлення волі засудили зокрема колишнього міністра оборони СРСР Дмитра Язова та колишнього офіцера КДБ Михайла Головатого.

Як повідомив у коментарі Суспільному речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, консульство України в Салоніках займається справою заарештованого в Греції громадянина України.

Січневі події у Вільнюсі, або штурм Вільнюської телевежі — події, що мали місце 8—13 січня 1991 у столиці Литовської РСР Вільнюсі. Події стали спробою вищого радянського керівництва військовими методами повернути Литву, яка ще у березні 1990 року вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. Кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру, під час якого загинули 15 людей — 14 з-поміж захисників телевежі та один офіцер спецпідрозділу "Альфа".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу