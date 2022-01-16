У горах на Львівщині травмувались п'ятеро лижників

У суботу, 15 січня, у горах на Львівщині травмувалися п'ятеро лижників. Серед них 4 туристів — діти. Про це повідомили на Facebook-сторінці ГУ ДСНС Львівщини.

За добу рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи, здійснювали виїзд на три локації, аби допомогти травмованим туристам. Зокрема, на горі Тростян травмувалися дві дитини віком 14 та 8 років. На горі Високий Верх допомоги потребували двоє лижників, з них 5-річна дитина. На горі Політехнік травми отримав 14-річний підліток. Рятувальники надали потерпілим домедичну допомогу та спустили до підніжжя гір. Там їх передали медикам.

Надзвичайники нагадують про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

не виходити на маршрут за несприятливих погодних умов (сильний туман, вітер, хурделиця, за низьких температур); а також – протягом трьох днів після великих снігопадів (понад 50 см опадів) та при лавинній небезпеці;

ретельно перевірити наявність та якість спорядження;

дотримуватись безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживати спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

не з’їжджати з трас.

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