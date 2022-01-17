Два мільйони гривень коштував капітальний ремонт амбулаторії в селі Почапинці, на Лисянщині. Нині тисячне населення села обслуговується у відремонтованому приміщенні старої лікарні, зведеної 57 років тому. Про це Суспільному розповів селищний голова громади Анатолій Проценко.

59-річний почапинець Федір Штанько щодня відвідує амбулаторію. Зауважив, що проходить лікування через постковідне ускладнення хвороби серця. Пам’ятає, як відвідував лікарню до ремонту.

Суспільне Черкаси Почапинець Федір Штанько

"Якщо порівняти і якщо коротко, то це – "небо й земля". Умови набагато кращі. Тоді час такий був, а зараз такий, сучасний. Дівчата завжди підуть назустріч, завжди допоможуть, чим можуть", – розповів чоловік.

Якщо хворому призначена крапельниця, її роблять в кімнаті денного перебування, зазначила медична сестра Альона Юхно.

Суспільне Черкаси Медсестра амбулаторії Альона Юхно

"До нас часто приходять пацієнти з такими захворюваннями, з іншими захворюваннями – всіх обслуговуємо, всім робимо процедури. Це в нас денний стаціонар. Людина може прийти, отримати тут крапельниці, у нас тут два ліжка, може одночасно дві людини прокапатися", – розповіла медсестра.

Крім кімнати денного стаціонару, в абулаторії є маніпуляційна, прийомна та кабінет лікаря, повідомила головна лікарка Лисянського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Коптєва. Амбулаторія ні на день не зачинялася під час ремонту, додала жінка.

Суспільне Черкаси Головна лікарка Лисянського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Коптєва

"Почали з ранньої весни. Вже практично завершили капітальний ремонт даної амбулаторії, зробили як зовнішні, так і внутрішні роботи, амбулаторія стала затишною. Повністю заміна покрівлі, зовнішні утеплення, заміна вікон-дверей, всі внутрішні роботи, проведення водопостачання. Тут раніше стояв твердопаливний котел, то зараз стоїть електричне опалення", – розповіла головна лікарка.

Ремонтували амбулаторію за принципом співфінансування, поінформував Лисянський селищний голова Анатолій Проценко.

Суспільне Черкаси Лисянський селищний голова Анатолій Проценко

"На капітальний ремонт даного приміщення з бюджету було два мільйони коштів, співфінансування нашої громади було 200 тисяч", – зазначив сільський голова.

Суспільне Черкаси Почапинська амбулаторія

Суспільне Черкаси Почапинська амбулаторія

Понад п’ять років у Почапинцях не було лікаря, зазначила Тетяна Коптєва. З липня прийом веде сімейний лікар Олег Хоріщенко.

"Це лікар-спеціаліст, який пройшов курси загальної практики – сімейної медицини і зараз працює і в Лисянській амбулаторії, і в Почапинській. Він прийшов разом із дружиною. Дружина також лікар сімейної практики, працює в Лисянській амбулаторії. Житло ми їм надали в Лисянці", – розповіла головна лікарка.

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Лікар Олег Хоріщенко обслуговує пацієнтів двох амбулаторій. Розповів: умови роботи в сільській нині не поступаються районній.

"Будинок абсолютно всім облаштований, зручний, теплий, комфортний. Навіть зовнішньо відрізняється від будинків сільської місцевості.Тут один день у Почапинцях, де ми виконуємо вакцинування, збираються люди один раз на тиждень. Кому треба терміново, вони можуть приїжджати до нас в Лисянку. Ведемо прийом по середах і їздимо на виклики", – розповів лікар Почапинської амбулаторії.

Суспільне Черкаси Почапинська амбулаторія на Лисянщині

Він додав, що до амбулаторії та на виклики їздить на автівці, що отримала громада за програмою доступної медицини.

Суспільне Черкаси Сімейний лікар Олег Хоріщенко

"У нас є виклики. Коли людина не завжди в змозі до нас добратися з різних причин і задля лікувальних дій, ми можемо виїжджати так і вакцинувати", – зауважив лікар загальної практики Олег Хоріщенко.

Лікар зазначив, що останнім часом виїжджають і вакцинують літніх людей, які за станом здоров’я не мають змоги дійти до амбулаторії.

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