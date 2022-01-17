Два мільйони гривень коштував капітальний ремонт амбулаторії в селі Почапинці, на Лисянщині. Нині тисячне населення села обслуговується у відремонтованому приміщенні старої лікарні, зведеної 57 років тому. Про це Суспільному розповів селищний голова громади Анатолій Проценко.
59-річний почапинець Федір Штанько щодня відвідує амбулаторію. Зауважив, що проходить лікування через постковідне ускладнення хвороби серця. Пам’ятає, як відвідував лікарню до ремонту.
"Якщо порівняти і якщо коротко, то це – "небо й земля". Умови набагато кращі. Тоді час такий був, а зараз такий, сучасний. Дівчата завжди підуть назустріч, завжди допоможуть, чим можуть", – розповів чоловік.
Якщо хворому призначена крапельниця, її роблять в кімнаті денного перебування, зазначила медична сестра Альона Юхно.
"До нас часто приходять пацієнти з такими захворюваннями, з іншими захворюваннями – всіх обслуговуємо, всім робимо процедури. Це в нас денний стаціонар. Людина може прийти, отримати тут крапельниці, у нас тут два ліжка, може одночасно дві людини прокапатися", – розповіла медсестра.
Крім кімнати денного стаціонару, в абулаторії є маніпуляційна, прийомна та кабінет лікаря, повідомила головна лікарка Лисянського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Коптєва. Амбулаторія ні на день не зачинялася під час ремонту, додала жінка.
"Почали з ранньої весни. Вже практично завершили капітальний ремонт даної амбулаторії, зробили як зовнішні, так і внутрішні роботи, амбулаторія стала затишною. Повністю заміна покрівлі, зовнішні утеплення, заміна вікон-дверей, всі внутрішні роботи, проведення водопостачання. Тут раніше стояв твердопаливний котел, то зараз стоїть електричне опалення", – розповіла головна лікарка.
Ремонтували амбулаторію за принципом співфінансування, поінформував Лисянський селищний голова Анатолій Проценко.
"На капітальний ремонт даного приміщення з бюджету було два мільйони коштів, співфінансування нашої громади було 200 тисяч", – зазначив сільський голова.
Понад п’ять років у Почапинцях не було лікаря, зазначила Тетяна Коптєва. З липня прийом веде сімейний лікар Олег Хоріщенко.
"Це лікар-спеціаліст, який пройшов курси загальної практики – сімейної медицини і зараз працює і в Лисянській амбулаторії, і в Почапинській. Він прийшов разом із дружиною. Дружина також лікар сімейної практики, працює в Лисянській амбулаторії. Житло ми їм надали в Лисянці", – розповіла головна лікарка.
Читайте також На Черкащині за добу виявили 88 нових випадків коронавірусу
Лікар Олег Хоріщенко обслуговує пацієнтів двох амбулаторій. Розповів: умови роботи в сільській нині не поступаються районній.
"Будинок абсолютно всім облаштований, зручний, теплий, комфортний. Навіть зовнішньо відрізняється від будинків сільської місцевості.Тут один день у Почапинцях, де ми виконуємо вакцинування, збираються люди один раз на тиждень. Кому треба терміново, вони можуть приїжджати до нас в Лисянку. Ведемо прийом по середах і їздимо на виклики", – розповів лікар Почапинської амбулаторії.
Він додав, що до амбулаторії та на виклики їздить на автівці, що отримала громада за програмою доступної медицини.
"У нас є виклики. Коли людина не завжди в змозі до нас добратися з різних причин і задля лікувальних дій, ми можемо виїжджати так і вакцинувати", – зауважив лікар загальної практики Олег Хоріщенко.
Лікар зазначив, що останнім часом виїжджають і вакцинують літніх людей, які за станом здоров’я не мають змоги дійти до амбулаторії.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Читайте також
- П'ять проєктів: Скічко розповів, що очікує черкаську медицину у 2022
- Звання "Почесний донор України" отримали четверо черкащан
- Гелікоптерний майданчик і збільшений штат: у Черкаському обласному кардіоцентрі буде нове відділення