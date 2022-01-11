У Черкаському кардіоцентрі будуватимуть новий корпус та гелікоптерний майданчик, розповів під час брифінгу 11 січня голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

Зокрема, нині йде мова про будівництво корпусу серцево-судинної хірургії, зауважив Олександр Скічко:

"Зрозуміло, що по світових та європейських мірках обладнання в центрі дещо застаріле, однак воно все ж оновлюється. 2022-й має стати роком розвитку медицини в Україні. Це стосується і матеріально-технічного забезпечення, і заробітних плат", — розповів він.

Також Олександр Скічко додав, що у перспективі черкаський кардіоцентр хочуть зробити таким, щоб у ньому мали змогу лікуватися і пацієнти з інших областей, та навіть з-за кордону. Будівництво нового корпусу, зауважив голова області, планують розпочати у 2022-му році. Попередньо воно триватиме два роки. Поява такого відділення дозволить покращити якість надання медичної допомоги, зменшити летальність при інфарктах, втричі збільшити кількість операцій на відкритому серці, створити ургентну кардіохірургічну службу та запровадити єдиний аеромедичний простір на Черкащині.

Суспільне Черкаси Сергій Лісовий, Олександр Скічко та Олег Журба

"На сьогодні є мета збільшити удвічі кількість ліжкомісць та розширити штат. Новий корпус займатиме площу близько 8-9 тисяч квадратних метрів. Крім кількох відділень, зокрема, діагностичного та операційного, передбачено також будівництво гелікоптерного майданчика", — розповів Скічко.

За словами заступника голови Черкаської обласної ради Сергія Лісового, земельна ділянка під новий корпус уже виділена, виготовлена відповідна документація.

Очільник кардіоцентру Олег Журба зазначив, що будівництво нового корпусу дозволить покращити якість надання допомоги, відкрити нові напрямки та збільшити потік пацієнтів.

Бюджет проєкту — понад 900 мільйонів гривень. Його фінансуватимуть коштом програми "Великого будівництва".

"Більша частина цих коштів передбачена на закупівлю обладнання, яке дозволить покращити якість послуг та зменшити летальність серед пацієнтів", — зазначив Олександр Скічко.

Що відомо

Близько 4 500 пацієнтів із хворобами системи кровообігу отримують лікування у стаціонарі. 22 500 людей отримують амбулаторно-поліклінічну допомогу. У центрі проводять 1 500 кардіохірургічних втручань.

У 2020 році Обласний кардіоцентр отримав ліцензію на трансплантацію серця та був долучений до пілотного проєкту.

Упродовж 17 років обсяги надання стаціонарної допомоги та кількість оперативних втручань зростають щороку на 10-15 відсотків.

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