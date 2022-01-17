Підводні мисливці чистять дно річки у Дніпрі

Кожні вихідні підводні мисливці Дніпра очищають річку від сміття. За словами одного з них, Павла Мосейчука, часто знаходять скляні пляшки, пластикові стакани та іржаві якорі.

Павло Мосейчук займається підводним мисливством 25 років, каже: останні декілька років почав прибирати сміття, яке знаходить під водою.

"На дні я побачив шар пластикових пляшок, десь метр у висоту. Полюванню це не заважає, але дуже неприємно плавати у смітнику, хочеться плавати у чистій річці. А так плаваєш, як на сміттєвому звалищі" - розповідає чоловік.

Суспільне Дніпро Сміття, яке лежало на дні річки

Павло зазначає: таким чином вони з друзями намагаються зробити свій внесок у очищення довкілля.

"Кажуть, що це все краплина в морі, те, що ми робимо. Але, якщо не буде таких краплин, то і моря не буде зрештою. Люди сюди приїжджають на автомобілях, пішки ніхто не приходить. Мені просто не налазить на голову, чому люди не можуть кожного разу за собою винести цей мішок сміття?" - говорить підводний мисливець.

Максим Кондратенко теж щоразу долучається до прибирання під водою. Він займається підводним мисливством 4 роки.

Суспільне Дніпро Мисливці часто знаходять якорі на дні річки

"Ми намагаємося діставати те, що знаходимо. Якщо його легко дістати, то ми його дістаємо. Тут лежить чимало якорів. Часто човни, коли спускають якір, то він чіпляється за каміння, і його потім не можуть дістати. Доводиться їм різати мотузку, часто завдяки мотузці ми їх і знаходимо. Спочатку бачимо мотузку, потім під мотузкою знаходимо якір" - розповідає Максим.

Такі прибирання підводні мисливці влаштовують під час кожного свого пірнання, раз на тиждень. Усього у них беруть участь близько ста людей, у середньому по п`ять на одній локації. Очищують не лише дно річки, а й прилеглі до водойм території. Кажуть, сміття як під водою, так і на суші, є завжди. Щоразу з однієї локації вивозять по декілька мішків відходів.

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