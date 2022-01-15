,У Дніпрі каякери вигадали нову гру - "Весло-хокей", в якій м’яка шайба, замість ключок – весла, а поле - замерзла річка. За словами організатора клубу каякерів Станіслава Колкунова, ідея виникла спонтанно, після новорічних свят.

Що це за гра та як в неї грати - дізнавались кореспонденти Суспільного.

Дніпрянин Гарік у клубі вже два роки, каже: був присутнім у той день, коли вигадали гру і вона йому дуже сподобалась.

"Падали, є синці, але я отримав море задоволення. Грав, як нападник, але не забив жодного гола, падаю з ніг", - розповідає чоловік.

Суспільне Дніпро Нападник Гарік

Станіслав Колкунов говорить: гра виникла випадково, тиждень тому, коли під час святкування дня народження членів клубу бешкетували на льоду з веслами. Чоловік наголошує, за безпекою учасників пильно слідкують.

"На будь-якому льоду головне мати в руках жердину чи ,як у нашому випадку, весло і тоді ризик мінімальний. Граємо лише коли крига дуже товста, приблизно 20-30 см. Тим паче, нас підготовлював та страхував сертифікований водолаз", - каже організатор.

Суспільне Дніпро Підготовка до гри

«Весло-хокей» проводився двічі, тому чітко встановлених правил ще немає. Як зазначає співорганізаторка заходу Галина, вони у процесі їхнього створення, до наступних ігор планують підготуватись серйозніше.

"Зробимо естетичнішу шайбу, поставимо ворота, гадаю, що і табло з’явиться, все буде", - розповідає жінка.

Суспільне Дніпро Поле для гри

Любителі професійного хокею теж не залишились осторонь, долучаються до гри на ковзанах.

У "Весло-хокей" можуть грати чоловіки, жінки та навіть діти. Участь безкоштовна.

Суспільне Дніпро Учасники гри

Організатори клубу планують і надалі проводити гру та хочуть, щоб про них дізнались інші каякери Дніпра та організували свої команди. Тоді з’явиться можливість створити міжклубні змагання.

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