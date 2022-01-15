На Дніпропетровщині врятували трьох рибалок, які не могли вибратися на берег

На Дніпропетровщині рятувальники та місцевий мешканець допомогли трьом рибалкам дістатися берега. Про це йдеться у пресрелізі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, який отримало Суспільне.

Подія трапилася ввечері 14 січня неподалік села Шульгівка Дніпровського району. Троє чоловіків перебували на кризі, на відстані 500 метрів від берега. Через промоїну завширшки 5 метрів, яка утворилася в льодовому покриві уздовж берегової лінії, у 300 метрах від берега, вони не могли самостійно вибратись з криги.

Рятувальники разом із місцевим мешканцем, за допомогою гумового човна, допомогли рибалкам дістатись берега.

Медичної допомоги врятовані не потребували.

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