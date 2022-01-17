Острів Піл, що біля графства Кумбрія в Англії, оголосив про пошук "монарха" — управителя території, до обов’язків якого входить догляд за замком, зведеним у XIV столітті, та пабом віком 300 років.

Про це повідомляють BBC і The Guardian.

Власник посади отримає ліцензію на управління островом на 10 років. Він повинен буде доглядати за островом у літній сезон — з квітня по вересень, коли туди навідуються туристи. Це переважно мешканці близького району Берроу, які на Пілі святкують дні народження або ночують у наметах.

До обов’язків управителя острова Піл входять "утримання пабу "Шип Інн", стеження за порядком на довколишній території та управління наметовим містечком і санвузлом". Також управителя можуть "коронувати" — за традицією, "монарха" обливають пивом, коли він чи вона тримають меча і носять шолом, сидячи на стільці.

"До XIX століття це традиція стала настільки важливим чинником історії острова, що управитель несе відповідальність за збереження стільця й шолома", — повідомляє влада району Берроу.

До острова Піл можна добратися на поромі або пішки, але тільки з досвідченим поводирем. Місцина прикметна замком, який у XIV столітті побудували місцеві монахи для захисту від шотландського вторгнення. Наприкінці XV століття його, однак, захопили.

Фото: Wikimedia Commons Замок на острові Піл, зведений у XIV столітті

Влада району Берроу називає Піл "важливою частиною спадщини" території. Після того, як улітку 2021 року попередні управителі острова пішли з роботи, небайдужі організували петицію на підтримку збереження території.

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