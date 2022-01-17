Острів Піл, що біля графства Кумбрія в Англії, оголосив про пошук "монарха" — управителя території, до обов’язків якого входить догляд за замком, зведеним у XIV столітті, та пабом віком 300 років.
Про це повідомляють BBC і The Guardian.
Власник посади отримає ліцензію на управління островом на 10 років. Він повинен буде доглядати за островом у літній сезон — з квітня по вересень, коли туди навідуються туристи. Це переважно мешканці близького району Берроу, які на Пілі святкують дні народження або ночують у наметах.
До обов’язків управителя острова Піл входять "утримання пабу "Шип Інн", стеження за порядком на довколишній території та управління наметовим містечком і санвузлом". Також управителя можуть "коронувати" — за традицією, "монарха" обливають пивом, коли він чи вона тримають меча і носять шолом, сидячи на стільці.
"До XIX століття це традиція стала настільки важливим чинником історії острова, що управитель несе відповідальність за збереження стільця й шолома", — повідомляє влада району Берроу.
До острова Піл можна добратися на поромі або пішки, але тільки з досвідченим поводирем. Місцина прикметна замком, який у XIV столітті побудували місцеві монахи для захисту від шотландського вторгнення. Наприкінці XV століття його, однак, захопили.
Влада району Берроу називає Піл "важливою частиною спадщини" території. Після того, як улітку 2021 року попередні управителі острова пішли з роботи, небайдужі організували петицію на підтримку збереження території.
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