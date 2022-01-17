На Львівщині нетверезий водій в’їхав у електроопору

На Львівщині у селі Підбуж Дрогобицького району 35-річний місцевий мешканець в’їхав у електроопору. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, водій був нетверезим, а 16-річного пасажира госпіталізували.

Аварія трапилася вранці, 16 січня. Правоохоронці повідомили, що 35-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння в’їхав у електроопору.

16-річного пасажира затиснуло деформованими елементами автомобіля. Рятувальники вивільнили пасажира та передали медиками. Як повідомили на Facebook-сторінці обласного управління рятувальників, хлопця госпіталізували у Дрогобицьку центральну міську лікарню.

ДСНС у Львівській області На місця події працювали рятувальники: вони деблокували пасажира та відключили акумуляторну батарею в автомобілі

Правоохоронці затримали 35-річного водія. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Йому загрожує від трьох до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Слідство має встановити усі обставини аварії.

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