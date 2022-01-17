На Львівщині вантажівка збила двох пішоходів: 18-річний хлопець загинув

На Львівщині внаслідок наїзду вантажівки загинув 18-річний хлопець, а 19-річну дівчину госпіталізували до реанімації. Про це повідомили у відділу комунікації поліції Львівської області.

Аварія трапилася 16 січня о 19:30 на автодорозі "Київ-Чоп" у селі Межиброди Стрийського району. 57-річний водій вантажного автомобіля, мешканець Закарпатської області, збив двох пішоходів – хлопця віком 18 років та 19-річну дівчину. Від отриманих травм хлопець помер на місці події, дівчину госпіталізували у реанімацію.

За інформацією обласного департаменту із питань цивільного захисту, у 19-річної дівчини забій головного мозку, перелом склепіння та основи черепа, перелом обох кісток обох гомілок, множинні садна та рани. Її госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.

Водію вантажівки загрожує до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

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