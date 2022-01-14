Кожну свою роботу називає живою: черкащанка виготовляє вироби із паперової лози

В'язала, вишивала і ткала килими, та своє покликання 51-річна Тетяна Білан із села Благодатне знайшла у плетінні з паперової лози. Жінка створює органайзери, цукерниці, новорічні прикраси та обереги для дому.

Тетяна Білан розповіла, що у своїй вітальні облаштувала майстерню:

"Мені тут зручно, класно працювати. Вітальня — це моє робоче місце, тут є клей, мої інструменти, якими працюю і тут стоять мої вироби".

Жінка показала одну з перших своїх робіт – персонажа казки "Дюймовочка" польову Мишу.

"Моя перша мишка, яка була схожа на виріб, має багато недоліків. Але все одно я її лишила, щоб було з чим порівнювати. Ми кладемо в неї цукерки, мандаринки, апельсинки. Вона мене надихнула і я вирішила далі розвивати свою майстерність".

Суспільне Черкаси Перша робота Тетяни Білан

Плетінням із паперової лози пані Тетяна захопилася п'ять років тому. Жінка зазначила, що випадково натрапила на майстер-клас в інтернеті. Крок за кроком і мистецтво опанувала, розповіла майстриня.

На новорічні свята жінка створює домовиків. Яким вийде майбутній оберіг, ніколи не знає, додала вона.

"Я зробила домовичка, потім підійшла й обмилувала його і далі вигадую, яким він у мене вийде, яку квіточку приклеїти. От у мене, наприклад, був лісовик, то він був із ложкою та мішечком, інший у мене був із вудкою та відерцем. Залежно від того, яке в нього вийшло личко, я можу сказати, хто в мене вийде. Я не можу плести як конвеєр. У кожний виріб вкладаю душу і вони, дійсно, навіть по обличчях виходять то веселі, то похмурі, то задумливі".

Суспільне Черкаси Тетяна Білан

Свої вироби жінка створює переважно вночі. Тетяна Білан зауважила, що коли панує тиша і ніхто не заважає, образи народжуються легко:

"За вісім годин його можна зробити, але це потрібно не вставати взагалі. Це якщо не обробляти, а використовувати готові трубочки. Болять руки, плечі спина, я ж сиджу постійно, а це навантаження. Я можу сидіти за виготовленням до четвертої-п'ятої ранку. Чоловік каже, щоб я лягала спати, а я завжди кажу, що ще трішки попрацюю, ще декілька рядків зроблю. Я хочу побачити результат і ось, коли вони в мене виходять гарні – це моя душа, моя робота, я цим живу".

Суспільне Черкаси Виріб Тетяни Білан

Усі вироби жінка намагається робити функціональними, аби в них можна було щось покласти і зберігати. Багато виробів дарує знайомим та друзям. Як зазначила жінка, вона тішиться від того, що комусь вони приносять радість.

"Мої вироби хоча б частинку якоїсь краси, душі, трішки радості в цьому житті приносять людині і мені добре від цього".

Суспільне Черкаси Вироби Тетяни Білан

Окрім домовиків, жінка також створює сумки, парасольки, кораблі, тигрів і равликів. Свою колекцію жінка наразі доповнює новорічними прикрасами та у майбутньому, додала, мріє сплести свій найбільший виріб – крісло.

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