У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 538 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 462.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 178 людей:
- Pfizer-BioNTech – 140 людей,
- Moderna – 19,
- AstraZeneca – 10,
- CoronaVac – 9,
Другою дозою імунізували 291 людину:
- Pfizer-BioNTech – 254,
- CoronaVac – 37 людей,
- Moderna – 0,
- AstraZeneca – 0.
- Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 69.
Станом на 15 січня в області першою дозою щепили 283 425 людей, що складає 31,50% населення області. Другою дозою імунізували 268 622 людей, додатковою – 81, бустерною – 1480.
Що відомо
- Загалом в області виявили 122 229 випадків інфікування коронавірусом, 116 068 людей одужали, а 3 052 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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