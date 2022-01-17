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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей
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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

Наталія Спатарь
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У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей Суспільне Буковина

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 538 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 462.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 178 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 140 людей,
  • Moderna – 19,
  • AstraZeneca – 10,
  • CoronaVac – 9,

Другою дозою імунізували 291 людину:

  • Pfizer-BioNTech – 254,
  • CoronaVac – 37 людей,
  • Moderna – 0,
  • AstraZeneca – 0.
  • Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 69.

Станом на 15 січня в області першою дозою щепили 283 425 людей, що складає 31,50% населення області. Другою дозою імунізували 268 622 людей, додатковою – 81, бустерною – 1480.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 122 229 випадків інфікування коронавірусом, 116 068 людей одужали, а 3 052 померли.
  • З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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