У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 538 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 462.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 178 людей:

Pfizer-BioNTech – 140 людей,

Moderna – 19,

AstraZeneca – 10,

CoronaVac – 9,

Другою дозою імунізували 291 людину:

Pfizer-BioNTech – 254,

CoronaVac – 37 людей,

Moderna – 0,

AstraZeneca – 0.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину, бустерною – 69.

Станом на 15 січня в області першою дозою 283 425 людей, що складає 31,50% населення області. Другою дозою імунізували 268 622 людей, додатковою – 81, бустерною – 1480.

Що відомо

Загалом в області 122 229 випадків інфікування коронавірусом, 116 068 людей одужали, а 3 052 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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