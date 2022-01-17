На Маланку у Вашківцях місцеві одягають традиційні костюми й ходять колядувати до знайомих. До Василів (переберія відбувається в ніч на 14 січня у День Василя — ред.) носять дерева, які встановлюють на подвір'ї в знак поваги до господаря. Так починають святкування. Опісля колядують і йдуть на частування. На прикладі сім'ї, яка бере участь у переберії понад 30 років, розповідаємо про традиції Вашківецької Маланки.

Герої Вашківецької переберії Дід Панас та дід Василь традиційно уночі перед святом Старого Нового року вітають господаря будинку.

фото: Суспільне Буковина Конструкція розташована на автомобілі

Після коляди гостей запрошували до столу на частування, поки решта родини переодягається на традиційну боранку хуторів.

фото: Суспільне Буковина Гостей запрошують до столу на частування

Героями Вашківецької переберії є пан, дід, баба, "цигани" та "жиди" й головний герой – ведмідь. Василь Танасійчук разом із родиною та друзями переодягаються понад 35 років. Чоловік розповідає, що традиційні герої ― це образи взяті з життя селян минулого століття.

фото: Суспільне Буковина Героями переберії є пан, дід, баба, так звані цигани та жиди та головний герой – ведмідь

Основними героями переберії "циган" та ведмідь. Під час переберії вони завжди разом — відіграють сцену, де господар-циган водить селом закутого у ланцюг ведмедя.

фото: Суспільне Буковина Чоловіки встановлювали на знак поваги дерева на подвір’ї, чим і розпочинали святкування у родині

Костюми головних героїв можуть важити понад 35 кілограмів. Через це здебільшого їх одягають дужі хлопці. Молодший внук Василя цьогоріч на переберію одягав костюм "цигана", а старший — ведмедя.

фото: Суспільне Буковина Маланка у Вашківцях

Для ведмедя шукали овечу та телячу шкіру. З неї виготовлений кожух та пошиті власноруч бабусею Наталею штани. Жінка говорить, що костюм важкий, одягнути його самостійно неможливо. Тому хлопця одягав батько. Він міцно перев’язував кожух перевеслом.

фото: Суспільне Буковина Костюми головних героїв можуть важити понад 35 кілограмів

Завершують костюм ланцюгами. Їх переплітають довкола тулуба міцно. Це роблять, щоб персонаж “цигана” міг везти ведмедя селом і щоб під час боранки костюм міг витримати штовханину.

Повне відео:

Цього року Василь з сім’єю та друзями обрали героїв для переберії за мотивами фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки". Кожен з групи підготував тематичний костюм та маску, яка є основним атрибутом образу. Її зазвичай замовляють у майстра завчасно.

За словами маланкаря Миколи Лисана, шиє маски лише з природного підручного матеріалу.

фото: Суспільне Буковина Шиють маски з природного підручного матеріалу

Тематику костюмів для переберії жителі обирають щороку іншу. Торік через пандемію коронавірусу свято вперше не проводили.

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