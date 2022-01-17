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Дерево на подвір'ї, коляда та святкова вечеря: якою є Маланка у Вашківцях на прикладі однієї сім'ї
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Дерево на подвір'ї, коляда та святкова вечеря: якою є Маланка у Вашківцях на прикладі однієї сім'ї

Наталія Спатарь
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Дерево на подвір'ї, коляда та святкова вечеря: якою є Маланка у Вашківцях на прикладі однієї сім'ї фото: Суспільне Буковина

На Маланку у Вашківцях місцеві одягають традиційні костюми й ходять колядувати до знайомих. До Василів (переберія відбувається в ніч на 14 січня у День Василя — ред.) носять дерева, які встановлюють на подвір'ї в знак поваги до господаря. Так починають святкування. Опісля колядують і йдуть на частування. На прикладі сім'ї, яка бере участь у переберії понад 30 років, розповідаємо про традиції Вашківецької Маланки.

Герої Вашківецької переберії Дід Панас та дід Василь традиційно уночі перед святом Старого Нового року вітають господаря будинку.

маланкафото: Суспільне Буковина

Конструкція розташована на автомобілі

Після коляди гостей запрошували до столу на частування, поки решта родини переодягається на традиційну боранку хуторів.

маланкафото: Суспільне Буковина

Гостей запрошують до столу на частування

Героями Вашківецької переберії є пан, дід, баба, "цигани" та "жиди" й головний герой – ведмідь. Василь Танасійчук разом із родиною та друзями переодягаються понад 35 років. Чоловік розповідає, що традиційні герої ― це образи взяті з життя селян минулого століття.

маланкафото: Суспільне Буковина

Героями переберії є пан, дід, баба, так звані цигани та жиди та головний герой – ведмідь

Основними героями переберії "циган" та ведмідь. Під час переберії вони завжди разом — відіграють сцену, де господар-циган водить селом закутого у ланцюг ведмедя.

маланкафото: Суспільне Буковина

Чоловіки встановлювали на знак поваги дерева на подвір’ї, чим і розпочинали святкування у родині

Костюми головних героїв можуть важити понад 35 кілограмів. Через це здебільшого їх одягають дужі хлопці. Молодший внук Василя цьогоріч на переберію одягав костюм "цигана", а старший — ведмедя.

маланкафото: Суспільне Буковина

Маланка у Вашківцях

Для ведмедя шукали овечу та телячу шкіру. З неї виготовлений кожух та пошиті власноруч бабусею Наталею штани. Жінка говорить, що костюм важкий, одягнути його самостійно неможливо. Тому хлопця одягав батько. Він міцно перев’язував кожух перевесломЦе заплетена шовкова трава, яку вимочують та висушують, щоб могла легко закручувалась на поясі. .

маланкафото: Суспільне Буковина

Костюми головних героїв можуть важити понад 35 кілограмів

Завершують костюм ланцюгами. Їх переплітають довкола тулуба міцно. Це роблять, щоб персонаж “цигана” міг везти ведмедя селом і щоб під час боранки Боранка – це традиційна розвага молоді, на якій хлопці між собою змагаються за найкращий кут села. Таких кутів у Вашківцях чотири. костюм міг витримати штовханину.

Повне відео:

Цього року Василь з сім’єю та друзями обрали героїв для переберії за мотивами фільму "Вечори на хуторі біля Диканьки". Кожен з групи підготував тематичний костюм та маску, яка є основним атрибутом образу. Її зазвичай замовляють у майстра завчасно.

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За словами маланкаря Миколи Лисана, шиє маски лише з природного підручного матеріалу.

маланкафото: Суспільне Буковина

Шиють маски з природного підручного матеріалу

Тематику костюмів для переберії жителі обирають щороку іншу. Торік через пандемію коронавірусу свято вперше не проводили.

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