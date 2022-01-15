Великий тигр і народні костюми. Якою була Маланка-фест у Чернівцях

На фестиваль Маланок в Чернівцях приїхали понад 30 колективів з області, інших міст та Румунії. Частина переодягалась у традиційних персонажів з масками або одягала традиційні костюми, інші — готували тематичні виступи в образах моряків чи тигрів.
Про це передає кореспондентка Суспільного з фестивалю.
Учасники Маланки пройшли центральними вулицями міста. Вони співали й розважали глядачів. Подивитися на переберію прийшли сотні людей.
За словами організаторки свята Оксани Лелюк, усі маланкарі повинні були мати сертифікати про вакцинацію або негативні тести — це одна з умов участі.
Найбільшою конструкцією на Маланці був тигр з головою, яка рухається. Його висота сягає понад п'ять метрів, а ширина — 15, розповіли нам маланкарі. Вони приїхали з села Горбова. Конструкція тигра розташована на старому автомобілі, яким їхали на фестивалі.
Тигр зроблений з металу і покритий тканиною. На його створення витратили понад 90 тисяч гривень. Учасники пошили собі костюми тигрів. Кажуть, щороку їхні образи відповідають тваринам зодіаку.
Торік Маланку не проводили через карантинні обмеження. Маланкарі кажуть, що через це вагалися, чи готуватися цьогоріч.
"З цим коронавірусом казали, що не буде Маланки, але зрештою вирішили підготуватися. Людям цікаво дивитися", — розповів один з учасників Ігор Симеон.
Також на фестивалі один з колективів частував відвідувачів свининою.
Глядачі могли проголосувати за найкращу, на їхню думку, Маланку онлайн. Також учасників оцінює журі. Серед 32 колективів мають обрати переможця, який отримає грошовий приз.
Що відомо
- Маланка-фест — щорічне свято, яке проводять в Чернівцях. У місто приїжджають десятки маланкарів, які йдуть карнавальною ходою.
- У 2020 році фестиваль не проводили через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.