У прикордонному селищі Красноїльськ відгуляли наймасштабнішу на Буковині Маланку. Десятки переодягнених людей усю ніч ходили від хати до хати й вітали господарів з настанням Старого Нового року.

Маланка — це традиція, яка триває десятиліттями. Її організовують щороку, незалежно від обставин. Про традиційну костюмовану ходу, подивитись на яку щороку приїжджають сотні туристів, — у репортажі Суспільного.

"Ця традиція у мене в крові"

На Маланку в кожному з кутів селища чути одну пісню — "Урсу". У ній розповідається про ведмедя, якого в лісі спіймав "циган". Він спустив тварину з гори, навчив танцювати й співати, тепер веде його за мотузку й розважає людей, вітаючи їх з настанням Старого Нового року.

Маланкування починається ввечері 13 січня й триває до кінця наступного дня. Готуються невеликими компаніями вдома в когось з учасників, потім сходяться до головного маланкаря.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Персонаж Маланки "циган" одягається перед ходою

У Красноїльську п'ять кутів — частин села. У кожному різні костюми. Головні — ведмеді. У Верхній та Нижній Путні вони схожі на копиці сіна, можуть важити понад 70 кілограмів.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Маланкар у костюмі ведмедя-копиці

У костюмах хлопці ходять усю ніч.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Маланка з костюмами-копицями вночі

У кутах Тражани, Сус та Дял — ведмеді з крилами. Їхня ширина може сягати понад три метри. Крила різнокольорові, їх оздоблюють квітами й новорічними прикрасами.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Маланкарі у костюмах ведмедів з крилами

У головній пісні йдеться, що спійманого ведмедя вели з прив’язаними до передніх лап смереками. Відтак "крила" насправді є ведмежими плечима. На Маланці співають декілька пісень, утім "Урсу" — головна. Маланкують лише румунською — у селищі майже всі жителі — етнічні румуни.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Маланкування царів та цариць

Участь в переберії беруть здебільшого молоді хлопці. Ведмедем може бути лише неодружений. Більшість не може відповісти, звідки пішли герої Маланки та що означає це свято. Однак кажуть, що це їхня традиція, яка триває багато поколінь і "у них у крові".

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Маланкарі співають традиційну пісню "Урсу"

Окрім "цигана" і ведмедя, участь в Маланці беруть дід, баба, царі та цариці, "жиди". Їхня роль — розважати господарів будинків. Іноді вони можуть нібито бити глядачів — у такий спосіб вибивають усе зле.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Персонажі Маланки діда та баби йдуть селом

Керує Маланкою комендант. Він збирає гроші та організовує свято на куті. "Жиди" мають на голові великі циліндри. Їхні костюми з бляшанками дзеленчать, ніби монети — так герої вважаються багатими.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

За словами голови Красноїльської громади Степана Драгуна, герої Маланки існують десятиліттями й змінити їх неможливо. Одягаючись у "жидів" й "циганів" не мають на меті когось образити, а зображають населення, яке було в громаді колись.

Маланкарі обходять усі хати. Якщо ворота відчинені, то там на них чекають. Люди ображаються, коли до них не приходить Маланка, тому мусять обійти всіх, розповідають маланкарі.

Суспільне "Маланка була і за союзу, і в пандемію". Репортаж з наймасштабнішої на Буковині переберії

Святкування триває усю ніч, а наступного дня, 14 січня, у центр Красноїльська сходяться колективи з п'яти кутів. Вони танцюють і співають разом. Участь в переберії беруть і діти.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Дитина у ролі персонажа "цигана"

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Дитина, одягнена в костюм ведмедя

"Люди за те, щоб Маланку проводили в карантин"

Торік через карантин в області були заборонені всі масові заходи, втім у громаді все одно маланкували. Голова громади каже, що люди підтримують проведення переберії й чекають на неї увесь рік.

"Ми проводимо Маланку і в карантин. Все одно є маска, тільки не вказано, яка. Багато людей з-за кордону, із заробітків приїжджають, щоб побачити ходу, а потім назад повертаються", — розповідає Драгун.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Подивитися на Маланку приїжджають сотні туристів

Переберія адаптується до сучасних реалій: окрім традиційних героїв, є нові — у костюмах медиків швидкої й з "вакцинами" від коронавірусу. Хлопці "обігрують" сучасні теми, тому поруч з традиційним костюмом діда можна побачити маску політика чи героя мультфільму.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Швидка, де чоловіки в масках нібито лікують від коронавірусу

В одному з кутів нібито лікар "вакцинував" усіх гостей. Також на людей розпилювали суміш, схожу на антисептик й перевіряли ковід-паспорти в Дії.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

До Маланки готуються місяць

До Маланки починають готуватися після свята Андрія, 13 грудня. У селі є майстри, які виготовляють маски для героїв. Василь Барбуца займається цим понад десять років. Робить маски для баби, діда й "жида" у техніці пап'є-маше.

Костюми маланкарі роблять самі. Для "ведмедів" наперед заготовляють сіно. Потім скручують декількаметрові стрічки з нього й з'єднують їх. Одягнути костюм ведмедя з крилами можна лише лежачи, допомагають це зробити два дужі хлопці.

Костюми зазвичай готують ввечері після роботи. Збираються компаніями у корівниках або сараях.

"Комуністи спалювали костюми, але ми все одно співали"

Щороку участь у переберії бере понад пів тисячі людей, розповідає Драгун. Його перша Маланка була майже 40 років тому. Він каже, що не пам'ятає року, коли свято не проводили. Водночас за радянської влади переберію висміювали та забороняли ходити хатами, втім це все одно робили — меншими групами.

"Якщо виходили маланкувати, то учасників саджали на 15 діб. Але все одно люди виходили. Так зберегли цю традицію", — говорить він.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Другий день Маланки, коли всі колективи сходяться до центру села

Місцевий житель Степан Мітрік розповів, що раніше комуністи спалювали костюми маланкарів і заважали проводити ходу. Але Маланка була завжди.

"Одягаєш маску і стаєш нею"

Місцеві говорять: на Маланку можна все. Переберія супроводжується масовими застіллями, жартами й заграваннями з господарями й туристами. Перед переберією коменданти готують літри самогонки, якої має вистачити на всіх переодягнених.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Переодягненим виносять домашню їжу та алкоголь

Людям можуть запропонувати "випити 100 грамів" або беруть їх до танцю.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Ведмеді повзають на дорозі, борсаються, б'ються між собою. "Цигани" носять великі булави, які щосили вдаряють об землю.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Місцеві самі роблять імпровізовані блок-пости й не пропускають на Маланку автівки, якщо водій не заплатить гроші. Здебільшого, це 10-20 гривень, однак постів — до десяти. З "прикордонниками" й "працівниками СБУ" можна торгуватися, заговорювати й не платити.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Переодягнені у працівників СБУ зупинили водія й пропонують випити

Так само треба буде заплатити, щоб виїхали з селища додому. Такі імпровізовані пости облаштовують раз на рік.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне "Маланка була і за союзу, і в пандемію". Репортаж з наймасштабнішої на Буковині переберії

Загалом за час святкування переберія може зібрати понад 100 тисяч гривень. Маланкар Микола Бута говорить, що менше тисячі гривень господарі не виносять. Люди, які працюють за кордоном, віддячують за співи у євро.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

За зібрані гроші пізніше святкують усім селом в ресторані.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

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Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

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