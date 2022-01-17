На Сумщині за добу виявили коронавірус у 189 людей

У Сумській області протягом останньої доби 17 січня коронавірус підтвердили у 189 людей. Смертей від коронавірусної хвороби серед мешканців Сумщини за добу не фіксували. Про це повідомили на сайті Сумської обласної державної адміністрації.

Першу дозу вакцини протягом минулої доби на Сумщині отримали 111 людей і 83 людини вакцинувалися бустерною дозою. Загалом в області вакцинували 433 826 людей. Зокрема у Сумах на 17 січня вакциновані 77,9% дорослих людей, повідомила на апаратній нараді начальниця управління охорони здоров'я Сумської міськради Олена Чумаченко.

Всього на Сумщині з активним діагнозом "коронавірус" – 4 506 мешканців. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 135 292 людей, з яких 2 906 людей померли. Одужання підтвердили у 127 826 жителів області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 26% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. За останню добу двох людей відключили від апарату ШВЛ. Тепер в області таких 24 людини.

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Станом на 17 січня в Україні підтвердили 5072 нових випадків захворювання на коронавірус, з них 1213 пацієнтів госпіталізовано.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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