В Амстердамі тисячі людей взяли участь в акції протесту проти обмежень, запроваджених урядом Нідерландів для стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє видання NOS.

Зазначається, що люди зібралися біля олімпійського стадіону та в парках Westerpark та Oosterpark, звідки рушили до Музейної площі (Museumplein). Вони тримали жовті парасольки, прапори та плакати.

Після спільної ходи частина протестувальників повернулася на Музейну площу. Туди прибули й трактори, які пригнали фермери на знак протесту проти політики уряду.

Місцева влада закликала мітингувальників не порушувати громадський правопорядок і дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 метра. За її даними, протестна акція пройшла мирно. За підрахунками поліції, у піковий час на Музейній площі зібралося близько 15 тисяч демонстрантів. Водночас організатори заявляють про щонайменше 25 тисяч учасників. За дрібні правопорушення поліція затримала дев’ятьох осіб.

Що відомо

З 15 січня Нідерланди послабили карантинні обмеження, дозволивши роботу деяких магазинів другорядного значення. При цьому очікується, що послаблення не торкнеться секторів культури та гостинності.

У нідерландському місті Валкенбург власники кафе, ресторанів та магазинів поновили роботу своїх закладів на знак протесту проти карантину.

2 січня в Амстердамі сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту проти чергового локдауну, який запровадили у Нідерландах у грудні 2021 року. Того ж дня у місті Рейсвейк поліція розігнала новорічну рейв-вечірку за участі сотень учасників, влаштовану всупереч коронавірусним обмеженням.

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