У місті Рейсвейк в Нідерландах поліція розігнала новорічну рейв-вечірку за участі сотень учасників. Захід відбувся всупереч коронавірусним обмеженням, що діють в країні з грудня 2021 року.

Як повідомляє телерадіокомпанія NOS, вечірка розпочалася напередодні Нового року на території покинутого заводу з виробництва цегли. Там було припарковано безліч автомобілів та фургонів з бельгійськими, французькими або польськими номерними знаками. Учасники заходу дізналися про нього через соцмережі.

"Це незаконна вечірка, вона заборонена. Більш того, так не годиться під час коронавірусної кризи. Обмеження стосуються всіх!", — заявив місцевий мер Хосан Мейєрс.

До заводу прибули десять автомобілів з поліцейськими, які намагалися переконати людей розійтися. Вранці на вимогу правоохоронців організатори вечірки вимкнули музику, через що частина учасників залишила захід. Лише після цього поліція вирішила втрутитися та провела кілька арештів без застосування насильства. Правоохоронці вилучили 12 транспортних засобів, а також генераторні установки та звукове обладнання.

Що відомо

У Нідерландах з 19 грудня запровадили черговий локдаун з метою не допустити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Обмеження діятимуть протягом новорічно-різдвяних свят.

Королівська сім’я Нідерландів вибачилася через організацію вечірки на честь 18-річчя принцеси Катарини-Амалії, яка відбулася з порушенням коронавірусних обмежень і викликала критику у ЗМІ й серед політиків.

У Нідерландах арештували чоловіка, який продавав в інтернеті пробірки з нібито коронавірусом.

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