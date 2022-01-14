У нідерландському місті Валкенбург власники кафе, ресторанів та магазинів поновили роботу своїх закладів на знак протесту проти карантину.

Про це повідомляє NL Times.

"Несправедливо, що Кабінет міністрів хоче залишити індустрію громадського харчування закритою. Ми хочемо показати, що це можна зробити безпечно", — розповіла у коментарі виданню Софі Фредерікс, власниця кафе El Fuego та Brazza у центрі міста.

Як зазначає видання, мер Валкенбурга Даан Преву схвалив відкриття громадських закладів. Відтак мешканці та гості міста мають змогу відвідати тераси кафе та ресторанів. При цьому чимало людей приходять туди, щоб підтримати індустрію громадського харчування, пише Netherlands News Live.

При цьому мер Амстердама Фемке Халесма висловилась проти відкриття кафе, повідомляє NOS.

"Ми дуже добре розуміємо, що це – дуже важкий час для багатьох секторів, таких як індустрія громадського харчування та сектор культури. Як і всі інші, ми сподіваємося, що вони зможуть знову відкритися швидко та безпечно. Безпека здоров'я кожного має велике значення", – зазначила вона.

Халесма підкреслила, що сподівається на дотримання підприємцями чинних правил, та додала, що у питаннях безпеки здоров’я не існує "політики толерантності".

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Що відомо

Нідерланди планують послабити карантинні обмеження із 15 січня, дозволивши роботу деяких магазинів другорядного значення. При цьому очікується, що послаблення не торкнеться секторів культури та гостинності.

2 січня в Амстердамі сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту проти чергового локдауну, який запровадили у Нідерландах у грудні 2021 року.

Того ж дня у місті Рейсвейк поліція розігнала новорічну рейв-вечірку за участі сотень учасників, влаштовану всупереч коронавірусним обмеженням.

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