З собаками та кийками. В Амстердамі поліція розігнала антиковідну акцію

В Амстердамі сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту проти чергового локдауну, який запровадили у Нідерландах у грудні 2021 року.

Про це повідомляє видання NOS.

Зазначається, що маніфестація була узгоджена з місцевою владою заздалегідь. Учасники акції зібралися на Музейній площі, а потім пройшли ходою до Вестерпарку, де відбулося засідання Форуму за демократію.

За даними муніципалітету, оскільки максимально дозволена кількість у 2000 осіб була перевищена, демонстрантів закликали триматися на відстані 1,5 метра один від одного. Після акції у Вестерпарку деякі демонстранти повернулися на Музейну площу. А влада міста видала екстрений наказ про звільнення площі.

"Поліція вживатиме поетапних заходів проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають покинути Музейну площу", — заявили в муніципалітеті.

У результаті між поліцією та демонстрантами сталися сутички.

Як повідомляє Guerilla Reporters, під час розгону правоохоронці використовували щити та кийки. Також силовики нацьковували службових собак на учасників мітингу. Під час зіткнень кілька демонстрантів дістали поранення, але точна кількість постраждалих наразі невідома. За попередніми підрахунками, у протестній акції взяли участь приблизно 3,5 тисячі людей.

Що відомо

Напередодні Нового року у місті Рейсвейк в Нідерландах поліція розігнала новорічну рейв-вечірку, яка відбулася всупереч коронавірусним обмеженням.

У Нідерландах з 19 грудня запровадили черговий локдаун з метою не допустити поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Обмеження діятимуть протягом новорічно-різдвяних свят.

Королівська сім’я Нідерландів вибачилася через організацію вечірки на честь 18-річчя принцеси Катарини-Амалії, яка відбулася з порушенням коронавірусних обмежень і викликала критику у ЗМІ й серед політиків.

У Нідерландах арештували чоловіка, який продавав в інтернеті пробірки з нібито коронавірусом.

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