Де у Харкові на Водохреще освячуватимуть воду: список джерел та розклад

У восьми джерелах у Харкові 19 січня освячуватимуть воду на Водохреще.

Про це повідомили у Харківській єпархії Української православної церкви.

19 січня воду будуть освячувати у джерелах:

у Саржиному яру — з 9:00 до 14:00;

на вул. Клочківській — з 10:00 до 15:00;

на вулиці Мінераловодській — з 12:00 до 14:00;

на вулиці Тимурівців — з 11:00 до 13:00;

на вулиці Джерельній — з 10:00 до 15:00;

на вулиці Метробудівників — з 10:00 до 13:00;

на річці у селищі Велика Данилівка —з 10:00 до 14:00;

у мікрорайоні "Вишневий" у селищі Жуковського — з 12:00 до 14:00.

Також воду будуть освячувати у храмах єпархії 19 січня після завершення літургії, яка розпочнеться о 8:00.

Читайте також

Як правильно та безпечно пірнати в ополонку на Водохреще. Нагадують рятувальники